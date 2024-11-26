Глава ВТБ Костин: в России сегодня катастрофически не хватает рабочей силы

«Сегодня огромный ограничитель — рабочая сила. Да, у нас ее катастрофически не хватает. Тому же ОСК (АО „Объединённая судостроительная корпорация“) от 10 до 20% по разного рода профессиям у нас нехватка. У меня губернаторы вот сейчас приезжают, они говорят: у нас раньше оборонные предприятия работали 4 дня в неделю, а сейчас в 3 смены 7 дней», — сказал Костин на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.

Он добавил, что можно путем технологий значительно высвободить рабочую силу.

«У нас, кстати, сейчас лихо так по мигрантам стали бить. Ребят, без мигрантов у нас экономика сегодня дышать не будет. Нам эту тему все равно решать надо. Конечно, легко их выгнать, но работать-то кому-то надо. Нет у нас сегодня избытка рабочей силы. Если у нас некому работать, то какая разница, какая ставка? Кто все это будет делать? Кто будет расширять производство? Кто будет развивать его? Некому просто работать. Поэтому эти вопросы не менее важны, чем ставка», — подчеркнул глава ВТБ.