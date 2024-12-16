Глава SuperJob: курьер в России не может получать в 3-5 раз больше учителя

Руководитель сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров отметил, что сейчас в РФ рынок труда разбалансирован. К примеру, курьер может получать в 3-5 раз больше школьного учителя, такая ситуация не является нормальной для рынка труда.

Он уточнил, что в стране сильно растет сфера услуг. Она перетягивает все больше людей из реального сектора экономики. Это происходит из-за отдельного налогового регулирования, по которому работодателям из сферы услуг можно платить за неквалифицированную занятость больше, чем может реальный сектор дает за квалифицированную.

«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», — сказал Захаров в интервью «Коммерсанту».

По его словам, на сегодняшний день псевдосамозанятых в стране уже 12 млн.

Как объяснил собеседник, дефицит кадров должен был подталкивать предпринимателей к ускоренной автоматизации и роботизации рабочих процессов. Но для проведения такой модернизации тоже нужны специалисты, при этом у них должна быть более высокая квалификация. Но молодые россияне не хотят быть инженерами, так как сейчас курьеры зарабатывают в разы больше. При этом молодежь некому учить, ведь сегодня наблюдается нехватка 500 тыс. учителей, которые также получают меньше, чем курьеры.