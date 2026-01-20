Глава Серпухова посетил предприятие «ДНК-Технология» в Протвино

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил производственное предприятие «ДНК-Технология» в Протвино, где ознакомился с процессом создания оборудования и реагентов для ПЦР-диагностики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «ДНК-Технология» специализируется на разработке и производстве оборудования и реагентов для ПЦР-диагностики, включая приборы для молекулярно-генетических исследований и наборы реагентов для клинической и сельскохозяйственной диагностики.

Алексей Шимко вместе с директором предприятия Владимиром Дмитровским осмотрел все этапы производства — от проектирования печатных плат и сборки приборов до финального тестирования и контроля качества готовой продукции.

НПО «ДНК-Технология» является одним из ведущих предприятий медицинской промышленности региона. Продукция компании востребована более чем в 50 странах. Основные производственные мощности расположены в Протвино, где выпускаются приборы для ПЦР в реальном времени.

«Особое внимание уделили вопросам взаимодействия органов власти и бизнеса. Будем поддерживать инициативы местных производителей и создавать условия для дальнейшего роста инновационных предприятий», — отметил Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.