Глава «Рус Биофарм» рассказал, как поддерживают резидентов ОЭЗ «Дубна»

В числе резидентов ОЭЗ «Дубна» — группа компаний «Рус Биофарм». В рамках пленарной сессии ее руководитель Сатия Карм Пуния отметил, что благодаря отсутствию административных барьеров и поддержке Московской области им удалось простроить завод не за 24, а за 18 месяцев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Когда я приехал в Дубну, понял, что здесь можно построить предприятие мечты. Вот тебе готовый земельный участок, подключенный ко всем сетям электроэнергии, горячая вода, канализация, не надо никуда бегать, все готово — просто реализовывай свои планы. Еще, конечно, важный фактор — это налоговые льготы, — отметил Сатия Карм Пуния.

Он добавил, что в Подмосковье существует много видов субсидий, которые поддерживают бизнес. Например, в регионе компенсируют затраты на внешнюю инженерию. Поэтому группа компаний смогла получить крупную компенсацию средств, затраченных на промышленную инфраструктуру.

Сатия Карм Пуния отметил, что когда «Рус Биофарм» в 2017 году запустил завод, там работало 70 сотрудников в первый год. Сейчас их около 700. В ближайшее предприятие планирует расширяться. Там будут производить многотоннажные субстанции, чтобы уйти от импорта.

На территории ОЭЗ «Дубна» прошел II Международный форум особых экономических зон — 2024. В рамках мероприятия зампред правительства РФ Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьев познакомились с выставкой продукции резидентов ОЭЗ.

Также губернатор рассказал Новаку, что в Подмосковье планируют построить 5 государственных индустриальных парков — в Раменском, Ленинском, Жуковском, Одинцовском и Дмитровском округах.

В Московской области действует большое количество мер поддержки не только для резидентов особых экономических зон. Подробнее узнать о них можно на региональном Инвестпортале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что форумы по ОЭЗ очень важны для обсуждения возникающих вопросов по развитию таких территорий.

Глава Московской области подчеркнул, что власти региона заинтересованы в дальнейшем развитии и расширении особых экономических зон в Подмосковье. На примере Дубны он заявил, что такие территории не остаются без внимания.