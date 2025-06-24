Глава «Ростеха» предложил новую стратегию технологического развития России

сегодня в 06:37

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил альтернативный подход к экономическому развитию России, предложив отказаться от парадигмы «догнать Запад» в пользу построения собственной технологической экосистемы, сообщает РБК .

Концепция предполагает переход от сырьевой модели к экономике с высокой добавленной стоимостью в 15-летней перспективе.

При этом акцент будет сделан на «подрывных инновациях» (ИИ, квантовые технологии), где Россия сохраняет конкурентные позиции, считает Чемезов.

Критическим барьером Чемезов назвал дисбаланс между стоимостью заемных средств (10,6% годовых) и рентабельностью промышленности (4-6,3%), что уже привело к заморозке ряда проектов. В качестве решения предлагается комбинация мер денежно-кредитной политики (снижение ставок) и целевой господдержки.

Отдельное внимание уделено кадровому вопросу. «Ростех» фиксирует рост интереса молодежи к точным наукам, однако этого недостаточно для обеспечения технологического прорыва.

Чемезов подчеркивает необходимость перестройки образовательной системы в соответствии с запросами промышленности и повышения социального статуса инженерных профессий.