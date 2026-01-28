Глава Pro-Vision Виноградов: число закрытых ресторанов вырастет еще на 10%

Российский ресторанный бизнес столкнулся с ростом издержек и сокращением числа заведений, однако продолжает искать пути адаптации и развития, рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов. Об этом сообщает RuNews24.ru .

Ресторанный сектор России переживает сложный период из-за роста арендных ставок, увеличения цен на продукты и коммунальные услуги. По данным ассоциации рестораторов и отельеров России, за последние три года число ресторанов сократилось почти на 17%. Большинство заведений испытывает финансовые трудности, теряет персонал и клиентов.

Виноградов отметил, что основная причина сокращения числа ресторанов — резкое увеличение расходов. Стоимость аренды коммерческой недвижимости выросла на 20–30%, закупочные цены на продукты удвоились, а коммунальные платежи достигли рекордных значений. В результате многие небольшие кафе вынуждены закрываться или сокращать деятельность.

Санкции также повлияли на отрасль: ограничение импорта продуктов и оборудования повысило затраты и усложнило поддержание качества кухни. Рестораторы были вынуждены заменить иностранные ингредиенты отечественными аналогами, что привело к изменению рецептов и сокращению ассортимента. Однако, по словам Виноградова, доля местных производителей в поставках продуктов достигла 80%, что способствует развитию внутреннего рынка.

Эксперт прогнозирует дальнейшее сокращение числа ресторанов, особенно среди малых и средних предприятий. Виноградов ожидает, что в ближайший год количество закрытых заведений увеличится еще минимум на 10%. В то же время предприниматели активно развивают доставку готовых блюд и полуфабрикатов, а также форматы уличной еды и быстрого питания. Эти направления показывают стабильный рост и помогают бизнесу адаптироваться к новым условиям.

«Я вижу, что, несмотря на существующие проблемы, российский ресторанный сектор демонстрирует способность быстро адаптироваться к меняющимся реалиям и находить пути выхода из кризиса», — подытожил Виноградов.

