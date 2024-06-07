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Глава Минвостокразвития: инвестора для спутника Владивостока выберут до ВЭФ

Руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что инвестора для осуществления проекта города-спутника для Владивостока планируют выбрать до Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости .

«К нам обратились сразу несколько групп больших инвесторов, которые готовы приступать к работе», — сказал Чекунков на Петербургском международном экономическом форуме.

Он добавил, что инвестора планируется выбрать открытым конкурентным путем. А работы по проекту стартуют в текущем году.

ПМЭФ-2024 проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. В текущем году мероприятие планировали посетить свыше 17 тыс. гостей из 136 стран мира.