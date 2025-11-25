Глава Минфина РФ Силуанов заявил о ненадежности доллара

Перед БРИКС стоит задача создания системы трансграничных расчетов. Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, главная трудность заключается в том, что многих устраивают расчеты в долларах, но он ненадежен, сообщает ТАСС .

По словам российского министра, БРИКС не стремится к дедолларизации. Однако у объединения есть цель обеспечить стабильные расчеты, а американская валюта сейчас ненадежна.

«Сейчас доллар ненадежен, значит, мы его не используем. Что будет дальше, будем смотреть, анализировать», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что Россия рассчитывается с основными торговыми партнерами БРИКС напрямую в национальных валютах. При этом задача создания системы трансграничных расчетов в рамках объединения идет «вязко», так как многих устраивает использование доллара.

Министр подчеркнул, что, несмотря на это, расчеты осуществляются в надежных валютах и в надежной инфраструктуре.

Ранее в Минфине РФ заявили, что борьба с теневым сектором — это приоритетная задача на 2026 год. Так, ведомство усилит контроль за наличными расчетами и использованием ККТ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.