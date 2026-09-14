Глава Минэкономразвития Решетников заявил об отсутствии визовых проблем с Индией
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что визовые ограничения не мешают сотрудничеству России и Индии. Россия также изучает снижение сбора за электронные визы для граждан Индии, передает RT.
Решетников заявил в интервью RT на полях БРИКС, что у России нет проблем с визами с Индией. По его словам, визовые ограничения не стали серьезным препятствием.
«Темы визовых ограничений сейчас не являются крупным препятствием», — сказал Решетников.
Министр напомнил, что Индия ранее отменила сбор за электронные визы для россиян. Россия изучает возможность снизить сбор за электронные визы для граждан Индии. Решетников также заявил о возможной кооперации двух стран в сфере искусственного интеллекта.
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