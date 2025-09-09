Глава Лыткарина доложил губернатору о 12 предприятиях в индустриальном парке

Глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов во время рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым доложил, что в течение пяти лет в индустриальном парке «Лыткарино» начали работать 12 крупных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Благодаря этому получится сформировать 2,5 тыс. рабочих мест. Появление 12 крупных предприятий сделает большой вклад в бюджет региона, добавил Кравцов.

Большинство из них введены в эксплуатацию. Другие пока реализовывают.

Основной упор сделан на производство еды. Развиваются мясокомбинаты, которые считаются градообразующими. В индустриальном парке «Лыткарино» за последние годы смогли локализоваться пять крупных пищевых предприятий: «Мясная мануфактура „Лыткарино“», «Европродукт» («Тамаки»), который начал функционировать на полную мощность, «Юнивест», «ПБ Юнити», «Тимоша», «Лыткаринский МПЗТ ЛМПЗ».

На этой же встрече губернатор Подмосковья рассказал, что в рамках региональных и федеральных программ пытаются вносить существенные изменения, которые будут полезны для жителей региона.

«Сегодня открываем благоустроенный сквер у усадьбы, до этого получилось облагородить и другие территории, сделать их популярными для времяпрепровождения. Большие программы реализуются и в области образования, и по ряду других направлений, в частности, ЖКХ», — отметил Воробьев.