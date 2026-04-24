Глава Ленинского округа посетил завод префаб-конструкций в Видном

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов 21 апреля посетил завод «Модуль-555» в Видном и ознакомился с производством префаб-конструкций для строительства жилья и социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предприятие входит в группу компаний «СУ-555» и выпускает готовые модули и компоненты зданий, которые ускоряют возведение объектов. Завод производит фасадные стеновые модули, а также блоки отопления, водоснабжения, канализации, пожарного трубопровода, электрики и освещения.

«Инновационное производство позволяет сокращать сроки строительства и повышать качество работ. Особо важно, что предприятие создало более 600 новых рабочих мест для жителей округа», — отметил Станислав Каторов.

Завод участвует в строительстве социальных объектов и многоквартирных домов по программе реновации. Проектная мощность предприятия позволяет ежегодно возводить не менее 500 тыс. кв. м жилья с применением префаб-технологий. В течение ближайшего года с использованием продукции завода планируется построить не менее 10 объектов в Москве, первые из них уже реализованы.

Во время визита глава округа осмотрел производственные линии, обсудил с представителями компании текущие проекты и перспективы развития, а также преимущества применения префаб-технологий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.