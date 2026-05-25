Глава Красногорска посетил завод «Бецема» и оценил новые проекты

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил завод «Бецема», где обсудил с коллективом реализацию новых технологических проектов и выпуск первого в истории предприятия парома. Судно готовят к отправке в Рязанскую область для пассажирских переправ через Оку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий Волков посетил одно из градообразующих предприятий округа — завод «Бецема», где реализуются новые технологические проекты и внедряются инновационные решения. В ходе визита он встретился с коллективом и обсудил перспективы развития производства.

Сейчас на предприятии готовят к отгрузке первый в его истории паром. Судно будет работать в Рязанской области и обеспечит пассажирские переправы через реку Оку. Для «Бецемы» это новое направление, которое планируют развивать на постоянной основе. На заводе есть собственное конструкторское бюро и специалисты высокого уровня, что позволяет ставить подобные проекты на промышленное производство.

Глава округа также ознакомился с современной дорожной и коммунальной техникой, выпускаемой на предприятии. Ее используют при ямочном ремонте и вывозе отходов. Дмитрий Волков отметил преемственность поколений и вклад заводчан в развитие Красногорска, а также поблагодарил директора Сергея Трифонова и коллектив за слаженную работу и преданность делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.