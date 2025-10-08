Глава ГК «Кировский завод»: дефицит с/х техники может обернуться потерей зерна

«Если темпы обновления техники и дальше будут снижаться, это приведет к научно обоснованным проблемам, которые уже предсказуемы. У нас зерно — это растение, оно доходит до своей зрелости. Если в это время его не убрать, оно начинает выбрасывать семечку на землю — то есть мы теряем зерно. И каждый день идут потери», — сказал Серебряков.

Он констатировал, что для страны это будет выражаться в миллионах тонн зерна.

«Чем меньше сельхозтехники, тем меньше мы успеваем в так называемые природные агротехнологические окна попадать. То же самое и с возделыванием земли: надо при определенной влажности делать работу по закрытию влаги, решать вопросы по удобрениям. Все это надо делать вовремя и в срок. Как говорится, один день год кормит в сельском хозяйстве», — отметил гендиректор.

Серебряков уточнил, что, если у нас недостаточно техники — мы этот день пропускаем, и несем колоссальные потери.

«Это все будет сказываться как на качестве урожая, так и на себестоимости его производства. Чем меньше у нас агротехнологические возможности, тем выше издержки на производство зерна из-за того, что увеличиваются потери», — рассказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что значительную роль в агропромышленном комплексе играет современное оснащение техникой. При этом крайне важно регулярно ее обновлять — это весьма чувствительная тема.

«Кроме человека, конечно, сегодня большую и всегда большую роль играет вооруженность техникой. Эта тема чувствительная, эта тема очень важная. Наши аграрии очень рассчитывают, что программы дальнейшие — по обновлению техникой, по ее использованию в разных сферах — также будут поддерживаться на федеральном уровне», — сказал Воробьев на пленарном заседании XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

