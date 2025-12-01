Глава Дмитровского округа посетил стекольный завод и вручил награды сотрудникам

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов ознакомился с работой Дмитровского стекольного завода, который выпускает более 400 тонн стекла в сутки и отметил лучших сотрудников предприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитровский стекольный завод работает в округе более двадцати лет и считается одним из самых современных производств России по выпуску прозрачного стекла и стеклянной тары для различных отраслей. Предприятие основано в 2003 году на базе бывшего арболитового завода в селе Борисово.

Директор завода Игорь Кочерженко рассказал, что на предприятии действуют две производственные очереди, каждая из которых выпускает свыше 200 тонн стекла в сутки. Завод использует отечественное сырье и оснащен современным оборудованием, включая системы контроля качества.

Директор по производству Елена Елисеева провела экскурсию по цехам и пояснила, что завод способен изготавливать стеклянные емкости объемом от 250 до 1350 мл и весом до 700 грамм. Перед запуском заказа лаборатория предприятия оценивает технологические возможности и свойства материала.

На заводе внедрена многоступенчатая система контроля качества, заключительные проверки проходят в лаборатории отдела технического контроля. После осмотра производства Михаил Шувалов поздравил коллектив с Днем стекольной промышленности и вручил благодарственные письма лучшим сотрудникам предприятия.

