ГК «Ростех» будет сотрудничать с Тувой в создании инновационных производств

сегодня в 11:26

Гендиректор «Ростеха» и глава Тувы подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и глава Республики Тыва Владислав Ховальг подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает RuNews24.ru .

В рамках соглашения будут реализованы инвестпроекты и созданы современные промышленные производства с применением научно-технического потенциала госкорпорации, говорится в сообщении.

«Соглашение должно дать республике новый импульс развития и раскрыть ее промышленный потенциал с упором на развитие экологии», — сказал Ховальг.

В свою очередь Чемезов отметил большой потенциал Тувы в создании промышленных и добывающих производств, а также в развитии территории и формирования привлекательных условий для жизни и работы людей.

По мнению экспертов, сотрудничество с такими крупными корпорациями дает регионам мощный импульс в развитии, поскольку они обеспечивают новыми технологиями, создают рабочие места и платят налоги в местный бюджет.

«Ростех» является одной из ведущих российских компаний в сфере цифровизации, что может обеспечить настоящий прорыв в ряде направлений промышленности.