Гигантских креветок будут выращивать в Азово-Черноморском бассейне

В Азово-Черноморском бассейне планируется разведение крупных креветок. В настоящее время эксперты занимаются подготовкой необходимых материалов, сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Креветка Розенберга — это пресноводный вид, самцы которого могут достигать 32 сантиметров в длину и весить до 250 граммов, в то время как самки вырастают до 25 сантиметров и достигают веса в 200 граммов. Естественная среда обитания этих креветок — тропические пресные воды Южной и Юго-Восточной Азии. Благодаря превосходным вкусовым характеристикам и быстрому росту, креветка Розенберга широко культивируется в различных странах мира.

«В нашей стране, как и во всем мире креветки пользуются огромной популярностью, и спрос на них постоянно растет. Поэтому, исследования, направленные на разработку материалов для товарного выращивания креветки Розенберга в условиях Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, становятся все более востребованными», — отмечается в сообщении.

В аквариумном комплексе ведется подготовка производителей к нересту. Первая самка уже успешно отложила икру, и в данный момент осуществляется выращивание полученных личинок. В дальнейшем планируется провести экспериментальное выращивание молодняка до достижения товарного размера в прудах научного центра аквакультуры «Взморье», где будут воссозданы условия, максимально приближенные к условиям реальных рыбоводческих хозяйств региона.