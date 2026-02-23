Германия потратила на помощь Украине почти 100 млрд евро с 2022 года

Германия с февраля 2022 года передала Украине на военные нужды 55 млрд евро

ФРГ с февраля 2022 года передала Украине военную помощь на 55 млрд евро. Гражданской поддержки было оказано на 39 млрд, рассказал официальный представитель Правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает РИА Новости .

Берлин стал одним из самых крупных двусторонних доноров для Киева. Это касается как гражданской, так и военной помощи.

До этого исследование Кильского института мировой экономики продемонстрировало, что ЕС практически полностью начало финансировать Украину после завершения поддержки Соединенных Штатов. Помощь Киеву со стороны Европы увеличилась на 67% в 2025 году.

Наибольший вклад внесли крупнейшие экономики ЕС. Среди них Великобритания и ФРГ.

