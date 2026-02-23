Германия потратила на помощь Украине почти 100 млрд евро с 2022 года
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
ФРГ с февраля 2022 года передала Украине военную помощь на 55 млрд евро. Гражданской поддержки было оказано на 39 млрд, рассказал официальный представитель Правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает РИА Новости.
Берлин стал одним из самых крупных двусторонних доноров для Киева. Это касается как гражданской, так и военной помощи.
До этого исследование Кильского института мировой экономики продемонстрировало, что ЕС практически полностью начало финансировать Украину после завершения поддержки Соединенных Штатов. Помощь Киеву со стороны Европы увеличилась на 67% в 2025 году.
Наибольший вклад внесли крупнейшие экономики ЕС. Среди них Великобритания и ФРГ.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.