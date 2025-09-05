География приема карт «Мир» может расшириться в 2026 году

Если рассматривать перспективу расширения приема российских карт «Мир» в 2026 году, то наиболее вероятным направлением являются страны Азии и Ближнего Востока, сообщили РИАМО эксперты.

Если рассматривать перспективу на 2026 год, наиболее вероятным направлением видятся страны Азии и Ближнего Востока. В первую очередь это Индонезия, Малайзия, а также Объединенные Арабские Эмираты, которые стремятся укреплять финансовую независимость и привлекать российский бизнес и туристов, говорит инвестор, предприниматель Владислав Никонов.

Дополнительно можно отметить интерес к картам «Мир» со стороны стран Латинской Америки — Венесуэлы и Кубы, которые традиционно поддерживают развитие альтернативных платежных систем, добавляет он.

«Предпосылки для этого очевидны: это стремление к диверсификации финансовых инструментов, к снижению зависимости от долларовой инфраструктуры и желание создать более гибкую и устойчивую модель международных расчетов. Для национальной платежной системы „Мир“ это возможность перейти от регионального присутствия к более значимой роли в мировой финансовой архитектуре», — комментирует Никонов.

Видится, что расширение географии по приему карты «Мир» будет направлено со стороны НСПК на страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), так как большинство стран АСЕАН выразили готовность к приему карт «Мир», отмечает директор департамента розничного бизнеса СДМ-Банка Анна Стекольникова.

Но при этом не надо забывать, что у НСПК может быть свое виденье по расширению географии приема карт «Мир», с учетом популярных направлений туризма у россиян, добавляет финансист.