Генпрокуратура хочет забрать заводы у экс-менеджера «Газпрома»

Российские заводы стратегического значения могут быть изъяты у бывшего руководителя дочерней компании «Газпрома» Алексея Митюшина, об этом сообщает «Коммерсант» .

Прокуратура инициировала процесс национализации восьми предприятий, обеспечивающих работу крупного химического комплекса ООО «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане. Владельцем этих активов считается Алексей Митюшов, ранее возглавлявший «Газпром энерго».

В 2023 году его объявили в розыск из-за подозрений в крупных хищениях в структурах «Газпрома». Правоохранительные органы установили, что Митюшов, являясь гражданином Литвы и обладая испанским ВНЖ, незаконно получил контроль над стратегически важными для России объектами. Это противоречит действующему законодательству страны, что стало основанием для требования передачи всех акций компаний в государственную собственность.

В распоряжении «Коммерсанта» оказался иск, поданный заместителем генерального прокурора Игорем Ткачевым. В судебном разбирательстве фигурируют несколько ответчиков: Алексей Митюшов и две организации — «Меркури кэпитал траст» и ООО «Корпоративный центр». К делу также привлечены третьи лица, среди которых Федеральная антимонопольная служба и Центральный банк. Особое внимание уделяется компании «Газпром нефтехим Салават» и восьми связанным с ней предприятиям, обеспечивающим техническое обслуживание: «Салаватнефтемаш», «Салаватнефтехимремстрой», «Нефтехимремстрой», «Техцентр», «Ремонтно-механический завод», «Подземнефтегаз», «Салаватский катализаторный завод» и «РемЭнергоМонтаж». Всего в деле участвует одиннадцать юридических лиц.

В период руководства ООО «Газпром энерго» с 2007 по 2012 год, а также участия в управлении дочерними структурами ПАО «Газпром», Митюшов принял решение о приобретении акций различных компаний, как утверждает Генпрокуратура.

Согласно исковому заявлению, его позиция в руководстве позволила получить доступ к внутренней информации ПАО, включая данные о финансовых операциях, корпоративном управлении и производственных нуждах в нефтегазовом секторе. В документах отмечается, что формирование этих организаций происходило специально для обеспечения потребностей ООО «Газпром нефтехим Салават» — дочерней структуры ПАО «Газпром».