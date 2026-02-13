Гендиректор резидента ОЭЗ «Дубна» получил благодарность Мининвеста Подмосковья

Генеральный директор компании «Икс Ред Групп», резидента особой экономической зоны «Дубна», Булат Каримов был отмечен благодарственным письмом министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области за вклад в научно-техническую политику, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

Компания «Икс Ред Групп» имеет статус малой технологической компании и входит в реестр ИТ-компаний Минцифры России. Организация также обладает образовательной лицензией и аккредитацией как центр обучения Университета 2035.

МТК «Икс Ред Групп» разрабатывает программное обеспечение, VR-контент и инновационные образовательные комплексы. Среди ключевых проектов — интерактивная система обучения операторов беспилотных авиационных систем «Русское Небо». На реализацию этого проекта компания получила грант правительства Московской области в размере 10 млн рублей.

Кроме того, компания создала перчатку виртуальной реальности с тактильной отдачей, позволяющую пользователям ощущать форму и твердость виртуальных объектов. Также разработан симулятор хирургических операций, который используется для обучения студентов медицинских вузов и получил поддержку медицинского сообщества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.