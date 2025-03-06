Гендерный перекос на рынке вакансий: в РФ в приоритете оказались женские кадры

Новое исследование российского рынка труда показало, что в более чем 209 млн предложений о работе за 2024 год работодатели отдавали предпочтение в пользу женских кандидатур. Аналитику провела платформа «Сетка» (проект hh.ru), результаты есть в распоряжении РИАМО.

Согласно статистике, из всего объема приглашений на собеседования 58% (121 млн) были адресованы именно женщинам. В среднем на каждое женское резюме приходилось 3,6 отклика от работодателей, тогда как мужские анкеты получали около 3,2 приглашений.

Однако общая картина не столь однозначна. Несмотря на общий тренд повышенного интереса к женским кадрам, высшие управленческие позиции по-прежнему остаются преимущественно мужской территорией. Кроме того, все еще сохраняется разрыв в размере зарплаты.

Распределение труда на рынке

В традиционно мужских сферах, таких как автомобильная индустрия и аграрный сектор, процент женщин остается крайне низким — не более 10% от общего числа сотрудников, об этом сообщила гендиректор проекта Юлия Ранн. В то же время существуют области, где присутствует полное равенство полов: в маркетинге, рекламном бизнесе и финансовом секторе соотношение мужчин и женщин составляет 50/50.

Наибольшее количество женщин-руководителей можно встретить в HR-департаментах, где их доля достигает 70%, а также в юридических отделах — около 60%. Однако стоит отметить, что даже при назначении на управленческие должности женщины чаще всего занимают позиции в тех направлениях, которые исторически считаются «женскими», либо получают линейные роли.

Позитивные изменения наблюдаются в корпоративной политике по отношению к работающим матерям — все больше организаций внедряют программы их поддержки. Однако гендерное неравенство в оплате труда остается острой проблемой: статистика Росстата демонстрирует, что зарплаты женщин-руководителей (111 тыс. рублей) значительно уступают мужским (163 тыс. рублей), причем этот разрыв сохраняется второй год подряд.

Тем не менее можно отметить некоторый прогресс в сфере женского лидерства: количество предложений управленческих позиций для женщин постепенно растет. Если в 2021 году этот показатель составлял 37%, то к 2024 году он достиг отметки в 40%, что свидетельствует о медленном, но устойчивом движении к гендерному балансу в руководящем звене.

Работа, семья и женщины

По данным исследования, лишь каждая четвертая организация (26%) внедрила специальные программы поддержки сотрудниц в декретном отпуске. Примечательно, что значительная часть этих инициатив — почти половина — была запущена совсем недавно, в течение 2020–2023 годов. К сожалению, ¾ работодателей пока не готовы предоставлять дополнительную материальную помощь или создавать корпоративные программы для молодых мам.

С 2024 года женщины могут совмещать работу и получение декретных выплат, но, по данным hh.ru, таким правом в прошлом году воспользовались менее 2% женщин, отметила гендиректор.

«Сейчас, при отсутствии поддерживающей среды внутри компаний, например, специальных программ с гибким или гибридным графиком работы, матерям сложно возвращаться из декрета раньше времени или комфортно возвращаться после его полного завершения. После декретного отпуска женщинам тяжело заново вливаться в рабочие процессы, их знания могут устареть, а стоимость на рынке труда за время декрета — снизиться. При этом все чаще можно слышать в СМИ о необходимости повышать уровень рождаемости», — рассказала Ранн.

Получается, что женщина, если хочет реализовываться как профессионал, часто стоит перед выбором и/или необходимостью постоянно лавировать между семьей и карьерой. Поэтому компаниям особенно важно создавать дружественную корпоративную среду для женщин с детьми.

О декрете

Ранн убеждена, что женщины могут выстроить гармоничный баланс между профессиональным развитием и материнством. По ее мнению, ключевую роль играют профессиональные онлайн-платформы, которые помогают мамам с маленькими детьми поддерживать связь с рабочим миром.

Находясь в отпуске по уходу за ребенком, женщины могут активно следить за развитием своей отрасли и оставаться частью профессионального сообщества. Важно не терять контакт с коллегами, будь то архитекторы, разработчики или специалисты других сфер. Такое взаимодействие обеспечивает доступ к актуальным знаниям и позволяет чувствовать причастность к корпоративной культуре.

При этом успех совмещения материнства и карьеры зависит не только от самих женщин, но и от готовности компаний создавать благоприятные условия для работающих матерей. Обмен опытом и постоянное профессиональное общение становятся важными факторами для сохранения квалификации во время декретного отпуска.

Цифровизация и модернизация рабочих процессов открывают перед женщинами новые карьерные перспективы. Российский бизнес постепенно трансформируется, предоставляя все больше руководящих должностей представительницам прекрасного пола. И хотя на пути к полному равенству полов в профессиональной сфере все еще существуют определенные препятствия, современные тенденции демонстрируют уверенное движение к балансу возможностей для всех участников рынка труда.