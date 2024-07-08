Газпромбанк планирует открыть офис в Китае до конца года

Первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников отметил, что кредитная организация планирует открыть офис в Китае до конца 2024 года, сообщает РБК .

При этом Газпромбанк — это одна из немногих крупных кредитных компаний РФ, которая не находится под санкциями Запада. И все же организация сталкивалась с ограничениями, к примеру, на международные переводы в долларах.

Сейчас Газпромбанк не имеет собственного офиса в Китае. У компании есть только представительство в Пекине с местной банковской лицензией.

Также ранее о своих планах на открытие офиса в Китае заявляли в Сбербанке и Альфа-банке. На данный момент действующий филиал в КНР есть только у ВТБ.

Ранее из-за санкций работу с Россией остановил один из крупнейших банков Китая. Bank of China прекратил обработку платежей в юанях от российских кредитных организаций.