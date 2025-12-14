Гарбузов: в столице растет производство парфюмерии и косметики

В течение десяти месяцев этого года московские промышленные предприятия нарастили объемы производства парфюмерии, косметики, а также мыла и чистящих препаратов на 28,1% в сравнении с аналогичным промежутком прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что в настоящее время в столице действует больше 30 производств косметической сферы, где заняты более 4 тыс. специалистов.

«Компании активно внедряют на фабриках новые технологии и расширяют ассортимент, выходят на дружественные рынки, что позволяет значительно увеличить выпуск продукции. Так, в январе — октябре 2025 года производство парфюмерных и косметических средств, а также бытовой химии в Москве выросло на 28,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года», — отметил Гарбузов.

В частности, фирма «БИГ», которая производит краски для волос, оттеночные продукты и кремы, развивает обширный набор брендов, включающий линии взрослой, детской и профессиональной косметики. В 2025 году производственные возможности этой компании увеличились на 10% по сравнению с показателями 2024 года, а ежемесячный выпуск на московской площадке преодолел отметку в 10 млн изделий.

Компания «Гельтек» при поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекла финансирование для расширения своих мощностей — новое оборудование будет установлено в строящемся на юге города современном технопарке Noman. Предприятие займет площадь более 9 тыс. кв. м и приобретет 10 единиц новейшей техники. Благодаря реализации этого проекта в косметической отрасли будет создано примерно 220 дополнительных рабочих мест.

Столичный производитель «Олбо», выпускающий материалы для ногтевого сервиса, создал и внедрил новую полную технологию синтеза и окрашивания компонентов для лаков и гель-лаков. Производство укомплектовано установками для дегазации высоковязких материалов любого типа, бисерными мельницами и многофункциональными реакторами для синтеза светоотверждаемых полимеров. Это дало возможность увеличить палитру лаков и гель-лаков до 12 тыс. оттенков. В ассортименте представлены как классические цвета с привычной текстурой, так и уникальные эффекты, не имеющие аналогов у мировых лидеров рынка.