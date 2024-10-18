Гарбузов: в Москве выпускают инновационные разработки для медицины

В столице функционирует свыше 300 предприятий по производству лекарственных средств, медицинской техники и изделий, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Поддержка города влияет на запуск новых высокотехнологичных линий, разработке инновационных препаратов и веществ для профилактики и лечения ряда заболеваний. Так, с января по август производители столицы смогли выпустить свыше 2,6 млн упаковок препаратов для лечения органов дыхательной системы.

«Столичные предприятия наращивают объемы выпуска продукции и внедряют инновационные разработки, что возможно в том числе благодаря городским мерам поддержки. Например, производители могут получить статус промкомплекса или резидента столичной особой экономической зоны, которые дают значительные налоговые льготы. По итогам 8-ми месяцев 2024-го московские предприятия выпустили более 2,8 млн ампул препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, а также свыше 2,6 млн упаковок препаратов для — органов дыхания», — прокомментировал Анатолий Гарбузов.

Кроме того, производители отгрузили лекарственных средств и материалов более чем на 183 млрд рублей, что на 16,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В частности, компании поставили заказчикам фармацевтических субстанций на сумму свыше 6 млрд рублей, добавил он.

Столичная компания «Биннофарм Групп» запустила на своей площадке новую технологичную линию по производству препаратов в форме суппозиториев мощностью — 15 тыс. единиц в час.

«К концу года завод планирует выпустить почти 7 млн упаковок лекарственных средств. Кроме того, сейчас на площадке ведется работа по созданию производства полного цикла препаратов на основе моноклональных антител, предназначенных для лечения онкологических заболеваний. Идет подготовка к наработке опытно-промышленных серий препарата. Реализация крупных проектов становится возможной в том числе и благодаря столичным мерам поддержки», — заключил корпоративный директор по производственной деятельности компании Анатолий Ягленко.