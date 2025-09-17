Гарбузов: в Москве пройдет хакатон по созданию цифровых решений в промышленности

17–19 октября 2025 года состоится Всероссийский хакатон «Открой#Моспром». В течение 45 часов участники из разных регионов страны будут создавать прототипы технологических продуктов и сервисов под конкретные запросы ведущих столичных предприятий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Зарегистрироваться можно до 15:00 15 октября 2025 года на официальном сайте события: hackathon.otkroimosprom.ru. К участию приглашаются инженеры, ИТ-специалисты, дизайнеры, аналитики, маркетологи, продакт-менеджеры, HR- и PR-практики, а также управленцы и отраслевые эксперты. Мероприятие пройдет в гибридном формате: онлайн и офлайн на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».

Министр уточнил, что Москва активно поддерживает развитие промышленного сектора, расширение его научного и кадрового потенциала.

«Всероссийский хакатон „Открой#Моспром“ станет площадкой для соревнования специалистов из разных регионов и сфер — от инженеров и аналитиков до дизайнеров. Объединившись в команды, они предложат крупнейшим предприятиям, институтам развития и органам власти варианты цифровых решений реальных технологических и управленческих задач. Лучшие кейсы будут рассмотрены для дальнейшего внедрения в промышленную экосистему столицы», — рассказал Гарбузов.

Он добавил, что лучшие кейсы будут рассмотрены для дальнейшего внедрения в промышленную экосистему столицы.

Организаторами и партнерами хакатона выступят Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, АНО «Моспром», ОЭЗ «Технополис Москва» и крупные промышленные компании, включая ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ГК «Р-Фарм» и завод «Микрон», которые представят шесть конкурсных задач. АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» примет участие в образовательной программе.

В рамках соревнования командам предстоит разработать рабочие прототипы высокотехнологичных решений — от системы на основе ИИ для подбора мер поддержки до мобильного приложения для карьерного роста в промышленности.

По результатам финальных презентаций жюри определит победителей по каждому из шести кейсов. Команды, занявшие первое, второе и третье места, разделят между собой общий призовой фонд в размере 2,5 млн рублей.