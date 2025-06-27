Гарбузов: столица развивает систему профподготовки молодых специалистов

Сегодня предприятия мегаполиса активно сотрудничают с учебными заведениями, предлагая студентам стажировки и производственные практики для получения профессионального опыта.

«Студенты получают возможность проходить стажировки, участвовать в производственных практиках и развиваться под руководством опытных наставников, а также обучаться по целевым программам, которые максимально соответствуют потребностям современного производства. Число специалистов промсектора столицы устойчиво растет благодаря активному взаимодействию предприятий с учебными заведениями и поддержке города. Сегодня в индустрии трудоустроены свыше 750 тыс. промышленников — к 2030 году рассчитываем увеличить число занятых до 850 тыс. сотрудников», — подчеркнул Гарбузов.

Практика и экскурсии

Работу в промышленности среди молодежи популяризирует производитель кабельно-проводниковой продукции «Москабельмет». С рядом столичных вузов, включая Московский политехнический университет, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», Университет науки и технологий МИСИС, Московский технический университет связи и информатики и Московский государственный технологический университет «Станкин», заключены соглашения о сотрудничестве.

«Для нас подготовка будущего поколения профессионалов — одна из ключевых задач. В состав нашей группы входит производственный учебный центр, который готовит специалистов по 38 направлениям. Мы ощущаем ответственность за развитие отрасли и активно вовлекаем молодежь в промышленную среду: сегодня стране очень нужны квалифицированные кабельщики и энергетики», — уточнил генеральный директор компании Павел Моряков.

Так, производитель лифтового оборудования «Карачаровский механический завод» принимает студентов на практику по таким специальностям, как наземные транспортно-технологические средства, отраслевой дизайн, производственный менеджмент и т. д.

Щербинский лифтостроительный завод взаимодействует с московскими вузами, принимая студентов, начиная со второго курса, на технологические и преддипломные практики. Кроме того, проводятся ознакомительные экскурсии для обучающихся в профильных вузах, что помогает молодежи в выборе профессии.

Курсы повышения квалификации и вебинары

Компания ISBC совместно с Институтом ветеринарной медицины и биотехнологии Новосибирского государственного аграрного университета запустила серию вебинаров для молодежи по автоматизации ветеринарии, селекции и борьбе с инфекциями с помощью RFID-идентификации. Организация регулярно делится опытом как со студентами, так и с практикующими специалистами.

Научно-технический центр «Бакор» совместно с вузами организует курсы повышения квалификации сотрудников, исследовательские проекты, производственную практику студентов и чтение лекций специалистами компании в учебных заведениях.

Практика для студентов

Компания «ЭЛТЕЗА» приглашает студентов пройти производственную практику и стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. Предусматривается совмещение учебы и работы, а также официальное оформление.

Компания «Промприбор-Р» сотрудничает с Российским государственным университетом нефти и газа имени И. М. Губкина и Финансовым университетом при правительстве РФ и РАНХиГС. Для студентов организуют летнюю практику с возможностью трудоустройства и совмещения работы с учебой, а также проводят образовательные лекции на площадках вузов.

Работа с молодежью — важное направление деятельности двигателестроительного предприятия производственный комплекс «Салют» АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК). Более 1,5 тыс. студентов заключили договоры целевого обучения, еще 359 проходят практику на производстве без них.