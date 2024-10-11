Гарбузов рассказал о поддержке экспортноориентированных предприятий

Эксперты центра «Моспром» предлагают столичным компаниям как индивидуальные консультации по развитию экспортного потенциала, так и универсальные инструменты оценки перспектив выхода на зарубежные рынки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что поддержка несырьевого неэнергетического экспорта является одним из ключевых направлений развития столичной промышленности.

«Проводить экспортную аналитику компаниям помогает центр „Моспром“. Эксперты оказывают предприятиям адресную поддержку, а также разрабатывают универсальные аналитические инструменты, которые позволяют компаниям самостоятельно оценить свой экспортный потенциал и выбрать наиболее эффективную стратегию по выходу на зарубежные рынки», — объяснил министр.

Так, в качестве универсального инструмента поддержки экспортеров в 2021 году специалистами «Моспром» была разработана первая в РФ цифровая модель оценки экспортного потенциала Adept 7. Применение автоматизированного механизма позволяет наиболее эффективно подобрать меры поддержки, основываясь на результатах теста, а предприятию — оперативно получить результат исследования в виде наглядного отчета с конкретными индивидуальными рекомендациями.

Во втором квартале текущего года при подготовке к участию в выставке «Иннопром. Центральная Азия» предприятия мегаполиса, специализирующиеся на выпуске 3D-принтеров и электротехнического оборудования, провели оценку экспортного потенциала своей продукции на рынке Узбекистана. Пройдя тест и получив высокий положительный результат, они представили продукцию в Ташкенте на коллективном стенде Москвы.

«Для ЭРСО участие в подобных инициативах открывает широкие перспективы по расширению географии поставок и освоению новых рынков. Применение цифровых моделей способствует более точному планированию нашей стратегии развития. Мы уверены, что участие в международных выставках поможет холдингу укрепить позиции компании на зарубежных рынках», — сказал директор дивизиона «Трансформаторы» АО «Холдинг ЭРСО» Константин Бочкарев.

В рамках индивидуальных аналитических исследований специалисты «Моспрома» за 28 рабочих дней проведут экономический анализ потенциального рынка сбыта и предоставят компании информацию о тарифных и нетарифных барьерах на данном рынке, перспективах развития торгово-экономических отношений, дадут рекомендации для ведения успешной экспортной деятельности.

Экспортерам столицы активно помогает государство. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт». В его рамках функционирует цифровая платформа «Мой экспорт» (https://myexport.exportcenter.ru/), где предпринимателям предоставляют поддержку.