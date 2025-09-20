Гарбузов рассказал, как предприятия Москвы собирают и повторно используют пластик

Благодаря столичным решениями для раздельного сбора и переработки бытовых и производственных отходов обычные пластиковые бутылки получают новую жизнь и существенно снижают нагрузку на окружающую среду, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Вторичное сырье превращается в качественные и востребованные товары, ничем не уступающие по своим характеристикам изделиям из первичных материалов.

«В Москве ведущие промышленные предприятия поддерживают “зеленую повестку” и создают новые технологии для сбора и переработки отходов. Так, лидер нефтегазохимической промышленности России разработал инновационное решение для повторного использования пластика в промышленных масштабах, а оператор сети фандоматов уже принял от москвичей десятки миллионов ПЭТ-бутылок», – уточнил Гарбузов.

Лидер нефтегазохимической отрасли России, «СИБУР», инвестирует в технологии, которые позволяют многократно возвращать современные синтетические материалы в цикл производства конечных изделий. В своем московском научно-исследовательском центре «СИБУР ПолиЛаб» компания разработала марку полимерных гранул с использованием до 70% вторичного пластика. Это позволяет вовлекать во вторичную переработку до 1,7 млрд пластиковых бутылок ежегодно – это 34 тыс. тонн отходов.

Многие крупные промышленные предприятия уже используют решение для производства упаковки. В портфеле компании ряд совместных проектов с производителями напитков, молочной продукции и маркетплейсами.

Столичная компания Ecoplatform – крупнейший оператор сети фандоматов и экобоксов в России. Сегодня в Москве работает свыше 450 устройств – жители столицы сдали через фандоматы уже более 30 млн бутылок и банок. Всего россияне передали на переработку более 80 млн единиц тары.

Вся собранная через фандоматы тара передается в сортировочные центры и далее – партнерам по переработке.

«Из вторичного сырья изготавливают самые разные товары: пластиковые бутылки, мебель для дома и сада, покрытия для детских площадок, автомобильные шины и многое другое. Таким образом, технологии помогают возвращать упаковку в повторный оборот и формировать у горожан культуру осознанного потребления», – заявил управляющий партнер компании Иван Гусаков.

Столичный производитель мебели и аксессуаров Recycle Object создает продукцию, в том числе из вторичных материалов: обрезков пластика, крышек и текстильных строп. Также из переработанного сырья компания создает украшения, например, серьги или подвески, и предметы для дома. Технологичное производство позволяет выпускать от 100 до 100 тыс. единиц продукции.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что московская промышленность становится экологичнее.