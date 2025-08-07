Гарбузов: производители электроники станут резидентами Центра инноваций

сегодня в 14:10

В Щербинке активно развивается Центр инноваций и импортозамещения — современная площадка для размещения компаний, работающих в сфере электроники, высоких технологий и научных исследований. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что столица продолжает выстраивать современную производственную инфраструктуру, предлагая комфортные условия для высокотехнологичного бизнеса.

«Одним из таких проектов стал новый комплекс в Щербинке: его общая площадь превышает 14 тыс. кв. м. Проект обеспечит более 200 рабочих мест для квалифицированных специалистов», — сказал Гарбузов.

Первым резидентом центра стала научно-производственная компания, занимающаяся разработкой и выпуском высокотехнологичных изделий. Она приобрела 3 тыс. кв. м офисно-производственных помещений, где разместятся производственные, исследовательские и административные подразделения — все ключевые процессы будут интегрированы в единое пространство.

Вторым участником проекта стала российская компания, выпускающая сложные электронные модули полного цикла. Она выкупила почти 3,8 тыс. кв. м для организации собственной производственной, научной и управленческой инфраструктуры. Подобная модель позволяет резидентам центра оптимизировать бизнес-процессы и быстрее внедрять инновационные решения.

Как отметил управляющий директор «Самолет Московский регион» Арцрун Геворкян, привлечение резидентов на этапе строительства — важный стратегический шаг, который повышает экономическую эффективность подобных проектов.

«Такой подход также наглядно демонстрирует функционал пространства и подтверждает жителям, что можно будет не опасаться появления вредных производств. Район получит современный центр, который повысит инвестиционную привлекательность локации и предложит рабочие места в сфере высоких технологий», — пояснил Геворкян.

Строительство Центра инноваций ведется под постоянным контролем Мосгосстройнадзора.

Центр в Щербинке станет новой точкой роста для высокотехнологичного сектора Москвы и примером успешного сотрудничества города и частных инвесторов.

Программа по стимулированию создания рабочих мест действует с 2020 года и охватила почти все районы столицы. Инвесторы построят более 230 объектов общей площадью свыше 6 млн квадратных метров.

Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые комплексы, учреждения образования, культуры и спорта.

Общий объем инвестиций в развитие города и создание рабочих мест превысит 2,2 трлн рублей, что позволит сформировать более 310 тыс. новых вакансий в различных отраслях экономики Москвы.