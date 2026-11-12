Гарбузов: Поддержка Москвы обеспечила рост мощностей кулинарного производства

Столичное кулинарное предприятие «Поляна», одно из крупнейших в России, при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) перебралось на новую высокотехнологичную площадку, увеличив производственные мощности втрое. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По его словам, главным итогом реализации инвестпроекта при поддержке МФППиП стал трехкратный рост мощностей: с 20 тонн на старой площадке до 60 тонн продукции в сутки на новом производственном комплексе.

«Рост также обеспечен за счет автоматизации технологических процессов и обновления оборудования. Площадка спроектирована с учетом современных требований пищевой промышленности и актуальных технологических решений», — отметил Анатолий Гарбузов.

С 2014 года компания выпускает широкий ассортимент кулинарной продукции — напитки, салаты, супы, вторые блюда, выпечку и кондитерские изделия — как в охлажденном, так и в замороженном виде — и постоянно расширяет линейку. Собственная бренд-кухня разрабатывает новые кулинарные категории, ориентируясь на меняющиеся предпочтения потребителей и актуальные рыночные тенденции.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства — подведомственная организация Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. МФППиП специализируется на поддержке крупных капиталоемких промышленных проектов с высокой добавленной стоимостью, которые способствуют развитию городской экономики, укреплению технологического потенциала столицы и формированию новых производственных компетенций.

Один из самых востребованных инструментов Фонда — программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам в размере 50% от ключевой ставки Банка России.

Москва активно улучшает инвестиционный климат и наращивает промышленный потенциал. Благодаря городским решениям растет производительность труда и эффективность производств. Такие меры вносят вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».