Гарбузов: почти 30 столичных предприятий развивают производство робототехники

сегодня в 12:07

В столице работают порядка 30 производителей робототехники, активно развивающих разные сегменты: от промышленной автоматизации до мобильных роботов для логистики и сервисных решений в медицине и образовании, сказал министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров ранее посетил первый автоматизированный даркстор (специализированный центр обработки онлайн заказов) российской продуктовой розничной компании X5 (ПАО «Корпоративный центр ИКС 5») — пилотный объект с долей роботизации 70%. Интегрированные решения на площадке представлены российскими производителями оборудования и программного обеспечения, а также собственными разработками компании.

«В рамках стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года город уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных отраслей. Для предприятий создан эффективный комплекс мер поддержки, активно развивается современная индустриальная инфраструктура. Компании столицы закрывают ключевые потребности экономики — автоматизируют производства, оптимизируют логистику, внедряют современные решения в образовательных и медицинских проектах», — прокомментировал Гарбузов.

Одним из ключевых драйверов роста отрасли в последние годы стало расширение технологических компетенций на базе ОЭЗ «Технополис Москва».

ОЭЗ «Технополис Москва» — это территория с особым налоговым режимом, на которой для инвесторов в сфере высокотехнологичного бизнеса действует широкий пакет преференций. Компании, получившие статус резидента, освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет.

В частности, там выпускают промышленных роботов, роботизированные комплексы и соответствующее программное обеспечение для автоматизации производственных операций. Созданные в ОЭЗ «Технополис Москва» системы поставляются на предприятия столицы и десятков городов по всей России.