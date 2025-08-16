Гарбузов: компания технополиса Москвы начнет выпуск образовательных дронов с ИИ

Компания «Геоскан», специализирующаяся на производстве беспилотных авиационных систем (БАС), разработала образовательный дрон с искусственным интеллектом. Новый дрон может автономно распознавать объекты, совершать полеты и взаимодействовать в группе с другими беспилотниками. Серийный выпуск устройства будет организован на площадке ОЭЗ «Технополис Москва», сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что по указанию Мэра Москвы город активно помогает развитию высокотехнологичных отраслей промышленности. Для этого в ОЭЗ «Технополис Москва» создан кластер БАС, где компании могут сотрудничать, делиться опытом и знаниями.

«Также в целях ускорения производственного цикла и тестирования новых разработок в этом году здесь был открыт летно-испытательный комплекс. Созданная инфраструктура позволит компании по разработке БАС запустить новый образовательный дрон с искусственным интеллектом в крупносерийное производство на территории особой экономической зоны столицы в конце 2025 года», — рассказал Гарбузов.

Разработка «Геоскана» представляет собой небольшой учебный квадрокоптер, оборудованный процессором с нейроускорителем и высококачественной камерой. Встроенный ИИ и технологии машинного зрения позволяют ему идентифицировать объекты, двигаться по заданной траектории и участвовать в групповых полетах без подключения к серверу. Первое выступление «умного» дрона на соревнованиях прошло в рамках интенсива «Архипелаг-2025».

По словам заместителя генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниила Золотника, предприятие наблюдает растущий интерес к инженерным задачам с применением ИИ, особенно среди школьников.

«Именно поэтому создаем открытые и доступные инструменты, с которыми можно практиковаться. Платформа дает возможность пройти путь от первых строк кода до готовых решений при реальных полетах», — подчеркнул Золотник.

Как отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, на территории особой экономической зоны активно развиваются передовые производства в ключевых промышленных сферах. Он добавил, что регулярное внедрение инновационных образовательных продуктов способствует росту профессиональных кадров в столице.