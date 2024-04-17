Футбольные стадионы Казани и Минска укрепили изделиями резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Системы внешнего армирования производства компании «Нанотехнологический центр композитов» (НЦК), резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», успешно применили при реконструкции стадионов в Казани и Минске, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Масштабные работы на спортивных сооружениях начались в прошлом году.

«Изделия на основе новых материалов предприятия используются на различных объектах городской и критической инфраструктуры. В частности, в 2024 году такие системы успешно применили при реконструкции Центрального стадиона в Казани для усиления плит и балок. Продукция резидента востребована рынком — в 2023 году ее поставляли более чем в 60 регионов России», — уточнил Овчинский.

По итогам прошлого года предприятие реализовало для систем внешнего армирования более 133 тыс. погонных метров лент и сеток, а также свыше 55 тыс. кг специальных эпоксидных составов.

Центральный стадион в Казани — важнейший спортивный объект столицы Татарстана. На нем проходили футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а летом 2024-го там пройдут Игры БРИКС по легкой атлетике. Татарстан традиционно является одним из крупнейших потребителей композитных материалов, произведенных «НЦК».

«Производственные площади предприятия на территории „Печатников“ превышают 16 тыс. кв. м, здесь открыто более 200 рабочих мест. Одним из популярных продуктов резидента является система внешнего армирования, которую применили на свыше чем 3 тыс. объектов в более чем 60 регионах страны. При этом компания успешно сотрудничает со странами СНГ», — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Также применение системы внешнего армирования компании «НЦК» позволило значительно сократить время ремонтных работ, а также снизить их стоимость.

«Республика Беларусь является одним из передовых потребителей композитных материалов, произведенных компанией „НЦК“. Ранее с применением углепластиковых ламелей и углеродных тканей предприятия отремонтировали 2 крупнейших путепровода — „Барановичи — Полесский“ и „Западный обход“, реализовали проекты по усилению конструкций нескольких жилых домов в Минске. Также компания является поставщиком продукции для систем технического водоснабжения на Белорусскую АЭС», — заключил гендиректор «Нанотехнологического центра композитов» Михаил Столяров.