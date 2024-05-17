FT: погромы в Новой Каледонии спровоцировали скачок цен на никель

Погромы в «заморской территории» Франции — Новой Каледонии — спровоцировали резкий рост цен на никель, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что в регионе расположены одни из крупнейших месторождений этого металла. На Лондонской бирже никелевые фьючерсы выросли уже почти на 7%. Их стоимость в пике составила 21,1 тыс. долларов за тонну металла. Однако позже цены немного снизились.

Серия беспорядков в регионе началась после проекта закона о расширении избирательных прав французов, живущих на островах Новой Каледонии.

Участники протестов полагают, что это может ослабить права коренного населения. Официальный Париж принял решение задействовать армию.