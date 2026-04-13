сегодня в 18:28

ФРП Подмосковья выдал займы на 521 млн рублей в I квартале

Фонд развития промышленности Московской области в первом квартале 2026 года предоставил четырем компаниям льготные займы на 521 млн рублей. Общий объем инвестиций в поддержанные проекты составил 918 млн рублей, будет создано 80 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Общая сумма средств, предоставленных компаниям в формате льготных займов по итогам квартала, составила 521 млн рублей. Успешная реализация инвестиционных проектов, получивших поддержку ФРП МО, позволит создать в Подмосковье 80 новых рабочих мест», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Одним из получателей займа стала «Егорьевская птицефабрика». Компания реконструирует завод по производству комбикормов для птицы в городском округе Егорьевск. Общий объем инвестиций в развитие действующего предприятия по производству мяса птицы превысит 345 млн рублей, из них 150 млн рублей предоставлены в виде займа. Завершить проект планируется до конца 2026 года, будет создано 50 рабочих мест.

Льготные займы по 150 млн рублей также получили ООО «НПЦКТ» из Дмитрова и ООО «Фонтан» из Орехово-Зуево. Еще 71 млн рублей направлен компании «Трубопроводные системы и технологии» (АО «ТСТ») на расширение производства в Щелково.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.