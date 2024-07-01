ФРП Подмосковья помог производителю снизить долговую нагрузку

Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) помог подмосковному производителю снизить долговую нагрузку. За счет гранта ФРП МО компания Mr.Food (ООО «Юнион-ФУД») компенсировала основную часть затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным на развитие пищевого производства. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания Mr.Food стала получателем грантов подмосковного ФРП в прошлом и текущем годах. В результате компания получила более 61 млн рублей в качестве компенсации затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту. Общая сумма кредитов, которые были привлечены инвестором для запуска пищевого производства в Подмосковье, составила 600 млн рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Mr.Food — современное российское пищевое производство по приготовлению готовой кулинарии, полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий. Компания выпускает продукцию под собственными брендами, а также производит продукцию для федеральных торговых сетей и ресторанов быстрого питания. На сегодняшний день в подмосковном городском округе Химки работают два крупных производственных предприятия Mr.Food.

Грантовая программа ФРП МО направлена на поддержку промышленных предприятий, инвестирующих в развитие. За счет грантов региональные производители могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на развитие производства. Минимальная сумма кредита для участия в программе ФРП МО — 30 млн рублей. За счет гранта можно компенсировать до 90% от процентной ставки по кредитному договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ. Максимальный объем компенсации для одного предприятия 50 млн рублей за один год.

В 2024 году ФРП МО уже провел первый этап распределения грантов. Получателями поддержки стали 11 промышленных предприятий, которые получили 15 грантов. Общий объем поддержки составил 130 млн рублей. До конца года фонд проведет еще два конкурсных отбора по распределению грантов — в сентябре и декабре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в период с 2022 по 2024 годы по программе импортозамещения будут открыты 150 предприятий на территории Подмосковья.

«За 3 года мы откроем 150 предприятий по импортозамещению, в 2022 году было открыто 21 предприятие», — заявил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.