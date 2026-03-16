ФРП Подмосковья откроет прием заявок на гранты 18 марта

Прием заявок на гранты для промышленных предприятий стартует в Московской области 18 марта 2026 года. Компании смогут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам на основные средства, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд развития промышленности Московской области начнет принимать заявки 18 марта 2026 года. Подать документы можно через систему электронного документооборота «Диадок». Конкурсный отбор продлится до 26 марта 2026 года.

Гранты предназначены для возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на приобретение и или создание основных средств. Кредит должен быть оформлен не ранее 1 января 2023 года. Максимальный размер поддержки составит 30 млн рублей.

«Общий объем грантовой поддержки подмосковного ФРП в этом году составит 450 млн рублей. За счет гранта получатели смогут компенсировать до 90% понесенных расходов на оплату процентов по кредитам, полученным на увеличение основных средств», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С условиями участия в конкурсном отборе можно ознакомиться на официальном сайте фонда. Там размещены формы заявлений и образцы документов для подачи заявки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.