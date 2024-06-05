Французов: изменение налогов предполагает смягчающие условия для бизнеса

Исходя из предложений по изменению налогов, для бизнеса не только не создают дополнительную нагрузку, но и предлагают массу условий, смягчающих условия, сообщил РИАМО президент союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов.

Государство планирует построить справедливую налоговую систему в России уже в 2025 году. Для развития малого и среднего предпринимательства планируется повысить пороги упрощенной системы налогообложения до 450 млн рублей и основным средствам до 200 млн рублей. Кроме того, устанавливается обязанность по уплате НДС для доходов более 60 млн рублей.

«Исходя из предложений по изменениям, для бизнеса не только не создают дополнительную нагрузку, но и предлагают массу условий, смягчающих условия ведения бизнеса. Так, к примеру, предлагается сохранить льготный спецрежим для 95% предприятий, а для остальных — сблизить упрощенную и обычную системы налогообложения», — сказал Французов.

Он уточнил, что тем самым получается выравнять условия конкуренции между разными экономическими субъектами, снизить интерес к схемам ухода из-под налогообложения, дроблению бизнеса.

«Кроме того, правительство обещает амнистию для тех налогоплательщиков, кто готов работать „в белую“. Еще одним шагом будет увеличение порога доходов для применения УСН, его расширят с 265,8 до 450 млн руб., а порог остаточной стоимости основных средств — со 150 до 200 млн руб.», — рассказал президент союза.