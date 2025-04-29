Форум-выставку «ГОСЗАКАЗ» в Петербурге посетили свыше 10 тыс человек

Впервые XX Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» прошел не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Мероприятие, состоявшееся под девизом «Ключ к достижению национальных целей», привлекло свыше 10 тыс. участников, присутствовавших лично, и 3,5 тыс. зрителей, следивших за ходом событий в онлайн-режиме.

Участники

Форум стал площадкой для встречи представителей власти федерального и регионального уровней, государственных корпораций, научных и образовательных учреждений, институтов развития и предпринимательского сообщества. Ключевым аспектом программы этого года стало технологическое лидерство как приоритетная цель национальных проектов, а система госзаказа была представлена в качестве важного инвестиционного инструмента в экономику.

Мероприятия форума

В рамках насыщенной деловой программы было проведено более 40 мероприятий, затрагивающих вопросы реализации нацпроектов, отраслевые особенности, экологическую политику, тарифное регулирование, а также кадровое обеспечение и научный потенциал. Наибольший интерес у аудитории вызвали дискуссии, посвященные реформе национального режима, цифровизации Единой информационной системы (ЕИС) и вопросам проведения имущественных торгов.

На заседании комиссии Госсовета по технологическому лидерству, впервые организованном в открытом формате, участники определили основные направления индустриального развития через науку.

Академия контрактных отношений, выступавшая в роли образовательного партнера форума, организовала ряд специализированных мероприятий, включая обсуждение медиации в сфере закупок.

В выставочной части форума приняли участие более 300 компаний, представляющих все 89 субъектов РФ. Для многих участников выставка стала возможностью продемонстрировать свои разработки и решения, ориентированные на реализацию национальных проектов и программ технологического лидерства.

Итоги

Участники форума пришли к единому мнению о том, что система закупок представляет собой не просто механизм обеспечения государственных нужд, а стратегически важный инструмент, способствующий достижению технологического лидерства и устойчивому развитию экономики. Благодаря мерам, направленным на локализацию производства, цифровизацию процессов и стимулирование экспортной деятельности, формируется новая модель государственного заказа, выступающая в роли катализатора национального экономического роста.

Форум продемонстрировал готовность представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества к скоординированным действиям, направленным на обеспечение технологической независимости и повышение глобальной конкурентоспособности России.