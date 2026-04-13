Forbes: конфликт в Персидском заливе может помочь угольной отрасли России

Из-за боевых действий в Персидском заливе увеличилась мировая стоимость угля. Его применяют в качестве альтернативы дорогостоящему газу даже те государства, которые отказались от него, что может быть полезно для России, сообщает Forbes .

В первую неделю конфликта на Ближнем Востоке цена угля увеличилась до максимума за 14 месяцев. С того периода стоимость ресурса продолжает расти.

При этом аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что вряд ли случившееся означает массовое возвращение к использованию угля. Власти некоторых государств только на некоторый период ослабляют ограничения и применяют уголь в качестве альтернативы подорожавшему и дефицитному сжиженного природному газу.

В Италии закрытие угольных ТЭС перенесли до 2038 года. Законсервированные электростанции могут открыть и в ФРГ. Япония с 1 апреля на 12 месяцев ослабила ограничения на загрузку подобных станций. На Филиппинах, в Бангладеш, Южной Корее и Таиланде увеличилась угольная генерация. По словам старшего эксперта института энергетики и финансов Александра Титова, КНР и Индия пока не наращивали импортный спрос.

Он добавил, что все зависит от длительности и последствий конфликта на Ближнем Востоке. В Индии уголь потребляют в больших количествах с апреля по июнь, в Южной Корее, Японии и Китае — с июля по август. Если в период жары появится дефицит СПГ, а у ГЭС окажется слабая выработка, уголь рискует значительно подорожать.

Титов отметил, что увеличение стоимости может улучшить ситуацию у угольщиков РФ. Однако это произойдет незначительно и через некоторое время. Но есть вероятность продемонстрировать в 2026 году меньший сальдированный убыток, чем ожидалось.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ Тель-Авив, другие города государства, и американские военные базы на Ближнем Востоке. 8 апреля США и Иран заключили перемирие на две недели.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.