сегодня в 14:20

Предприятия Московской области за десять месяцев 2026 года получили 15 льготных займов Фонда развития промышленности РФ на 3,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд развития промышленности РФ за январь — октябрь 2026 года начал финансирование 15 проектов предприятий Подмосковья. Общая сумма займов составила 3,7 млрд рублей, совокупные инвестиции в проекты — 5,8 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что реализация поддержанных инициатив позволит создать 125 рабочих мест. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем привлеченного финансирования вырос почти на 600 млн рублей, а инвестиций в проекты — примерно на 200 млн рублей.

Среди получателей поддержки — компания «Герофарм», которая создаст новый производственный участок в Оболенске. Бюджет проекта составит 1,6 млрд рублей. Компания планирует организовать розлив инсулиновых препаратов в картриджи, создать микробиологическую лабораторию и чистые помещения, установить линию сборки шприц-ручек. Также предприятие модернизирует линию розлива препарата для лечения ряда неврологических заболеваний и состояний.

Промышленные предприятия Подмосковья могут получить займы федерального фонда по ставкам 3% и 5% годовых. Подробнее о программах — на сайте фонда.

Фонд развития промышленности Московской области предоставляет займы по ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет. Условия программ размещены на сайте регионального фонда

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.