Фонд Подмосковья открыл прием заявок на InterCHARM 2026

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области начал принимать заявки от региональных компаний на участие в выставке InterCHARM 2026. Она пройдет 14–17 октября в Москве, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 2026 пройдет 14–17 октября в Москве. В 2026 году она объединит более 1,7 тыс. поставщиков из 30 стран. Условия участия и порядок подачи заявки опубликованы на сайте фонда: https://exportmo.ru/intercharm2026.

InterCHARM — одна из крупнейших отраслевых выставок в России, странах СНГ и Восточной Европе. В ней участвуют производители косметики, парфюмерии, упаковки, биологически активных добавок, бытовой химии и оборудования, а также представители розничных сетей, дистрибьюторы, салоны красоты и клиники. Компании смогут представить продукцию, провести переговоры, изучить тенденции рынка и найти новые каналы сбыта, в том числе за рубежом.

Актуальная информация для экспортеров размещена в разделе «Мероприятия» на сайте фонда: https://exportmo.ru/events. Даты мероприятий могут измениться, поэтому их рекомендуют уточнять. О мерах поддержки подмосковных экспортеров можно узнать на инвестиционном портале региона: https://export.invest.mosreg.ru/catalog. Поддержка предпринимателей ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.