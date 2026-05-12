Фонд поддержки ВЭД оценил экспортный потенциал Коломны

Делегация фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области посетила Коломну, где оценила туристический и экспортный потенциал города, а также возможности продвижения местных брендов за рубежом. В ходе визита представители фонда встретились с предпринимателями и обсудили меры господдержки. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В рамках рабочей поездки делегация посетила арт-кластер «Патефонка» — креативное пространство, объединяющее компании в сфере культуры, дизайна, медиа и цифровых технологий. Представители фонда осмотрели площадки, пообщались с резидентами и обсудили поддержку при выходе на зарубежные рынки.

Также гости побывали на ювелирном производстве ООО «АТОЛЛ-СИЛЬВЕР», где изготавливают серебряные изделия. Мастера показали этапы создания украшений и рассказали о традициях местного ювелирного дела. Фонд оценил экспортный потенциал продукции и наметил варианты продвижения в дружественных странах, в том числе через международные выставки и онлайн-платформы.

Завершающей точкой визита стало предприятие по выпуску молочной продукции ООО «Коломенское». Стороны обсудили перспективы экспорта и возможности привлечения иностранных гостей.

«Коломна обладает уникальным сочетанием исторического наследия, творческих инициатив и промышленного потенциала. Развитие туризма может стать драйвером роста для экспорта местной продукции — от ювелирных изделий до продуктов питания. Фонд готов содействовать продвижению этих направлений на внешних рынках», — отметила руководитель фонда поддержки ВЭД Московской области Ольга Щеголева.

Она добавила, что поддержка будет включать бизнес-миссии, маркетинговое сопровождение и помощь в сертификации продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.