Фонд микрофинансирования Подмосковья помог расширить бизнес предпринимателю

Подмосковный предприниматель при поддержке фонда микрофинансирования Московской области выводит бизнес на новый уровень. В этом году предприниматель из Наро-Фоминска сменил статус «самозанятого» на статус «индивидуальный предприниматель», сообщает пресс-служба министерства инвестиции, промышленности и науки Московской области.

Расширение бизнеса стало возможным, в том числе, за счет займа в областном фонде микрофинансирования. Предприниматель получил заем по программе «Самозанятый» в размере 500 тыс. рублей. Средства направлены на развитие небольшого производства — ремесленной мастерской сыродавленых масел «Жива да Здрава».

Производство сыродавленых масел ведется по старинной технологии: сырье не нагревается, сохраняя 100% полезных свойств, нет соприкосновения с металлом, а значит — нет окисления и разрушения важнейших аминокислот. В настоящее время реализована линейка из 16 видов масел и будет расширяться.

Параллельно предпринимателем реализована серия растительных протеинов с добавлением сублимированных ягод и фруктов без искусственных красителей, ароматизаторов. В настоящее время также разрабатываются технологические карты рецептур хлебов и кондитерских изделий для запуска пекарни.

Подробнее узнать о программах Фонда микрофинансирования Московской области можно на сайте организации. Подать заявку на получение льготного займа можно онлайн на портале РПГУ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.