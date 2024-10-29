ФНС утвердит правила налогообложения майнинга

Федеральная налоговая служба утвердит правила налогообложения майнинга, что приведет к более четкому структурированию отрасли, переходу ее к этапу зрелого развития, сообщил РИАМО эксперт по инвестициям, доцент «РЭУ им. Г. В. Плеханова» Николай Мрочковский.

Недавно принятый Госдумой закон о регулировании оборота и майнинга криптовалют хотя и не решает абсолютно все правовые вопросы, но уже в целом легализует индустрию, отмечает эксперт.

«В скором времени ФНС должны утвердить правила налогообложения майнинга. Совокупно все это, скорее всего, приведет к более четкому структурированию отрасли, переходу ее к этапу зрелого развития, росту крупных официальных майнинговых операторов, типа „Intelion Data Systems“, „BitRiver“. В индустрию будут заходить и более крупные игроки. Одновременно будет происходить постепенное вытеснение „черных“ (нелегальных) майнеров, поскольку заниматься этой деятельностью им будет все сложнее», — комментирует Мрочковский.

Сейчас участники рынка ждут финализации нормативной базы, утверждения правил налогообложения от ФНС, добавляет он.