ФНС объявила войну серому импорту и терроризирует российских селлеров

Предпринимателям в РФ массово рассылают письма с просьбой рассказать, откуда у них взялся товар. Некоторым селлерам доначисляют НДС на импорт в размере 20%, сообщает Baza .

Федеральная налоговая служба рассылает такие письма с начала декабря. В них просят подтвердить происхождение товара, способ ввоза и доказать, что все пошлины были уплачены.

Бизнесмены считают, что ФНС объявила войну «серому импорту». Таким образом, если оборот предприятия за год был 10 млн рублей, а НДС на импорт не уплатили и подтвердить возникновение товара не получается, то доплата составит практически 2,8 млн рублей. Подразумевается НДС, накопленные пени и штраф.

Селлеры отметили, что внимание приковано к продавцам маркетплейсов, реализующим товары из КНР или Турции. Уведомления чаще всего рассылают через личные кабинеты.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.