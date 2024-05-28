ФНС на время отключала некоторые банки от сервиса регистрации бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) временно приостанавливала для нескольких крупных банков возможность дистанционно предоставлять клиентам услугу по регистрации ИП и ООО, выяснил РБК. Доступа не было у Сбербанка и ВТБ, сообщает РБК.

Также ограничения коснулись Альфа-банка, однако его представитель уточнял, что он от сервиса не был отключен. «Сервис Альфа-банка по регистрации бизнеса работает как обычно, услуга предоставляется клиентам в полном объеме. Также Сбербанк и ВТБ позднее наладили работу сервиса.

Спор ФНС и банков не успел отразиться на клиентах, однако возникла проблема, с которой сталкиваются многие жители РФ при регистрации ИП и ООО, — это звонки от банков с предложением дополнительных услуг. Крупные банки временно отрезали от сервиса ФНС, поскольку нарушали правила подключения к нему.

Сейчас физическое лицо может подать заявление на открытие нового бизнеса на сайте службы. Для этого нужно заполнить необходимые формы и предоставив документы, заверенные электронной подписью.

В рамках мониторинга доступ банков к сервису электронной регистрации юридических лиц и ИП могут приостановить.