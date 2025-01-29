Финляндия рекордными темпами вырубает леса из-за санкций ЕС в отношении РФ

Финляндия нарастила объемы вырубки леса из-за прекращения вследствие санкций ЕС импорта древесины из России, сообщает РБК со ссылкой на Лесной центр страны.

В 2024 году вырубку зафиксировали на 600 тыс. га частных лесов. В 2013 году этот показатель был на 11% меньше.

Запланированный объем вырубки в Финляндии в прошлом году составил около 65 млн кубометров. Это рекордный уровень.

Также в Финляндии был зафиксирован рост цен на древесину по сравнению с 2023 годом. Он составил 10%. Балансовая древесина возросла в цене на 20%.

Из-за санкций ЕС поставки леса из РФ в Финляндию прекратились. Спрос на древесину вырос, из-за этого финнам пришлось самим нарастить объемы вырубки.

Менеджер по финансам и инспекции Лесного центра Финляндии Аки Хостикка заявил об интенсивной вырубке лесов в его стране. Он добавил, что при таких объемах необходимо увеличить рост лесов, чтобы они восстанавливались как можно скорее.

Ранее на побережье Финляндии обнаружили неизвестное белое вещество. Оно представляет потенциальную угрозу.