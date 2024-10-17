Финансовый сектор в России повысил отражаемость кибератак в 2024 году

По итогам третьего квартала 2024 года в России значительно сократилось число успешных в той или иной степени кибератак на финансовый сектор, оно достигло минимального значения за три года, сообщает «Коммерсант» .

Общее число кибератак, вне зависимости от их последствий в финсекторе, было порядка 35,4 тыс. в третьем квартале и 106,7 тыс. за 9 месяцев текущего года.

Как рассказала руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина, большая часть кибератак на финсектор может оставаться скрытой от публики, отражаясь только в объявлениях на теневых форумах в Сети.

Эксперты считают, что такое сильное уменьшение количества успешных атак связано в основном с повышением общего уровня защищенности инфраструктуры.

Глава комитета по ИБ ассоциации российских банков Андрей Федорец отметил, что на сегодняшний день трудно встретить организацию, у которой не создана защита периметра, и отчасти это связано с жесткой политикой Банка России по соблюдению требований по информбезопасности.

Кроме того, финансовые организации постоянно совершенствуют свою защиту. В прошлом году их затраты на данную работу увеличились на 7%. В этом году также видна тенденция к росту затрат.