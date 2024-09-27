Финансовый эксперт рассказала, как заработать на безбедную старость

Важно подобрать варианты, как заработать себе на безбедную старость. Позаботиться об этом нужно, пока человек молод и энергичен. В крайнем случае начинать стоит хотя бы лет за 5–7 до пенсии, чтобы сформировать более-менее достойные суммы, рассказала РИАМО главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

«Даже 2–5% от вашего дохода, которые вы будете инвестировать в „старость“, более-мене стабилизируют ситуацию. Чем раньше вы начнете откладывать и инвестировать, тем больше у вас будет времени для роста ваших средств благодаря сложным процентам. Даже небольшие суммы, откладываемые регулярно, могут со временем превратиться в значительные накопления», — отметила финансовый эксперт.

Если же говорить непосредственно об инструментах, то долгосрочные накопления лучше делать в активах, а не в деньгах. То есть банковский счет, к сожалению, не является инструментом, позволяющим сформировать долгосрочные крупные финансовые накопления. Здесь необходимо работать с комплектом инструментов, среди которых к консервативным можно отнести: накопительное страхование жизни, накопления в негосударственных пенсионных фондах и облигации.

«К более рисковым можно отнести акции крупнейших российских или мировых компаний. Небольшой кусочек портфеля — не более 10% — может быть в золоте. Его можно покупать через обезличенные металлические счета. А если нужно добавить более современных и более агрессивных инструментов, то какая-то небольшая доля — 5–10% — может быть в криптовалюте», — заявил Волкова.

Накопление на пенсию и создание пассивного дохода — это важные шаги к финансовой независимости в преклонные годы. Составьте план, будьте последовательны и не бойтесь искать новые возможности для увеличения своих средств, заключила специалист.